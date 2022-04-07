Вашингтон, 7 апреля, 2022, 03:33 — ИА Регнум. Американские коммерческие резервы нефти увеличились с 25 марта по 1 апреля на 2,421 млн баррелей и достигли 412,371 млн баррелей, 6 апреля сообщило на своем сайте американское министерство энергетики.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России и мире: позитив с оглядкой — все новости»

Однако, по информации агентства Bloomberg, аналитики прогнозировали, что нефтяные запасы страны снизятся на 2,8 млн баррелей, а запасы бензина и дистиллятов сократятся на 400 тыс. баррелей и 600 тыс. баррелей соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта глава Белого дома Джо Байден заявил, что США высвободят из своих резервов до 180 млн баррелей нефти в течение ближайших шести месяцев.

Читайте также: Байден распорядился высвободить 180 млн баррелей нефти из резерва