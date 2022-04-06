Вашингтон, 7 апреля, 2022, 02:09 — ИА Регнум. Консультации по поводу потребностей Украины в топливе проводятся американскими и украинскими властями, 6 апреля сообщил в ходе брифинга представитель министерства обороны США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

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Он не стал пояснять, какие шаги может предпринять Пентагон. Так представитель ведомства ответил на вопросы, испытывает ли Украина дефицит горючего и намерены ли США восполнить эту нехватку.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля российские военные уничтожили крупные хранилища топлива в Николаевской и Ровенской областях, а также в Тернополе.