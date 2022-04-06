Ростов-на-Дону, 7 апреля, 2022, 01:02 — ИА Регнум. Проект модернизации трамвайной сети в Ростове-на-Дону, несмотря на возникшие сложности, будет реализован. Как сообщил донской губернатор Василий Голубев, изменится лишь механизм его воплощения.

Donland.ru Трамвай

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"Трамвайную историю в Ростове мы, наоборот, будем развивать, мы от нее не отказались. Мы просто механизм меняем, который, на наш взгляд, может быть более эффективным и интересным для инвестора, который сюда зайдет, для города, для области в своей компетенции», — цитирует главу региона ТАСС.

ИА REGNUM сообщало, что в январе 2022 года ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко подписал документы, разрешающие начать проектирование скоростного трамвая. Разработкой проекта должен был заняться инвестор — ООО «Синара — Городские Транспортные Решения». Объём инвестиций в проект модернизации ростовского трамвая превышал 51 млрд рублей. Завершить реализацию проекта власти планировали до 2025 года.

Однако из-за внешнего санкционного давления принято решение вместо модернизации трамвая достроить Ростовское транспортное кольцо, а также досрочно завершить строительство объездной дороги Аксая.