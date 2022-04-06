Вашингтон, 7 апреля, 2022, 00:58 — ИА Регнум. Отказ от закупок российских энергоносителей не может произойти быстро. Такое заявление сделал 6 апреля заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх в интервью телекомпании CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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Как уточнил Сингх, все необходимые действия для запрета импорта российских энергоносителей в США уже были предприняты, механизм отказа от импорта углеводородов из России уже запущен. Однако процесс, по словам Сингха, не сиюминутный и потребует некоторого времени.

Отметим, что в конце марта минэнерго США опубликовало данные, согласно которым импорт страной энергоносителей из России продолжался с 19 по 25 марта, с возрастанием поставок на 43%, если сравнивать с предыдущей неделей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден объявил о выпуске нефти объемом 1 млн барр./сутки в течение шести месяцев, начиная с мая. Это будет самый крупный выпуск из Стратегического нефтяного резерва США (SPR)