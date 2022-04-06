Премьер-министр Словении: русских остановит усиление Украины, а не санкции
Любляна, 7 апреля, 2022, 00:56 — ИА Регнум. Премьер-министр Словении Янез Янша заявил, что конфликт на территории Украины остановит только военное укрепление украинских вооружённых сил, а не антироссийские санкции. Об этом он 6 апреля написал на своей странице в социальной сети Twitter.
Цитата из м/ф «Остров сокровищ». реж Давид Черкасский. 1988.СССР
Оружие
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По мнению Янши, «экономические санкции против России важны», но только они не смогут остановить войну — они лишь могут сделать РФ «более склонной к переговорам, и то не сразу».
«Единственное, что остановит войну и предотвратит массовые страдания, — это укрепление украинской обороны».
Как сообщало ИА REGNUM, власти Чехии одобрили отправку материалов военного назначения на Украину на общую сумму $6 млн.