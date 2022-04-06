Прага, 7 апреля, 2022, 00:40 — ИА Регнум. Сенат парламента Чехии отказался узаконить участие чешских добровольцев в военной операции на Украине, 6 апреля передало Чешское радио.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чехия

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За это решение проголосовали 35 законодателей, а 28 высказались против. Ранее президент Чехии Милош Земан и чешский премьер-министр Петр Фиала призывали освободить от уголовной ответственности граждан, направляющихся на Украину для участия в боевых действиях в качестве наемников.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта Associated Press опросило западных экспертов, которые выразили опасение, что наемники из стран Запада, желающие принимать участие в боевых действиях на Украине, могут представлять угрозу для этих государств после возвращения с украинской территории.