Донецк, 6 апреля, 2022, 23:21 — ИА Регнум. Столица ДНР обстреляна украинскими вооружёнными формированиями вечером 6 апреля из артиллерийских орудий, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: «Победа будет за нами!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Уточняется, что по посёлку шахты «Трудовская» в Донецке ВСУ открыли огонь в 19:00 мск со стороны населённого пункта Красногоровка: выпущено четыре снаряда калибра 122 мм.

Позже Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в Петровском районе Донецка по улице Валдайской из-за удара ВСУ произошло возгорание домостроения.