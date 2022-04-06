Москва, 7 апреля, 2022, 02:01 — ИА Регнум. Переговоры с Украиной нужно было прекратить сразу же после удара ВСУ по Белгороду. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

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»Переговорный процесс нужно было прекратить ещё после обстрела Белгорода», — заявил эксперт.

Дискредитация переговорного процесса говорит об открытом лицемерии украинских властей, уверен эксперт.

«Как с такими людьми можно вообще о чем-то говорить? Буча войдёт в историю как человеконенавистнический фейк. И одновременно скажет историкам, кто был прав, а кто нет», — заключил Бредихин.

Напомним, что 29 марта завершился очередной раунд переговоров между украинской и российской делегациями в Стамбуле.