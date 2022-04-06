Рим, 6 апреля, 2022, 22:39 — ИА Регнум. По данным на6 апреля, в Италии умерли160 253человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на150(днем ранее — на194), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Коронавирус

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Число подтвержденных носителей выросло на69 278(днем ранее — на88 173).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет15 035 943 — чуть более 25% населения страны. В настоящее время заражены1 274 286человек (на102 меньше, чем днем ранее).

Две прививки от коронавируса сделали 49,7 миллионачеловек (более 82,6% граждан страны).