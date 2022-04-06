Рим, 6 апреля, 2022, 22:34 — ИА Регнум. Доля жителей Италии, у которых эпидемия коронавируса и ее последствия вызывают серьезное беспокойство, за месяц с марта по апрель 2022 года снизилась с 69% до 54%, таковы данные опубликованного 6 апреля опроса Demos.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Еще в декабре 2020 года показатель был на уровне 80%.

По данным на5 апреля, в Италии умерли160 103человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на194(днем ранее — на125). Число подтвержденных носителей выросло на88 173(днем ранее — на30 630). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет14 966 058 — около 25% населения страны. В настоящее время заражены1 274 388человек (на83 больше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 49,7 миллионачеловек (более 82,6% граждан страны).