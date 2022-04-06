Скопье, 6 апреля, 2022, 22:33 — ИА Регнум. В Северной Македонии за сутки в результате обследования 2249 образцов выявили 195 новых случаев заражения коронавирусом, 38 из них — повторные. Также в стране зарегистрировали 207 случаев выздоровления. Об этом 6 апреля сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Lidiadesign Куманово, Северная Македония

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России и мире: позитив с оглядкой — все новости»

По последним данным, за сутки в стране скончались два пациента с COVID-19, также зарегистрирован один ранее произошедший летальный исход. В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 307 142 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9234, 296 373 пациента выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 1535 — спустя шесть недель непрерывного снижения оно начало медленно, но неуклонно увеличиваться на 20 человек ежедневно.