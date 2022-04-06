Брюссель, 6 апреля, 2022, 22:26 — ИА Регнум. За 40 дней с момента начала спецоперации России на Украине ЕС заплатил Москве около 35 млрд евро, заявил 6 апреля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

European Parliament Жозеп Боррель

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Речь идет прежде всего о стоимости поставок энергоресурсов.

При этом объем помощи Украине со стороны, по словам Борреля, за тот же период был в 35 раз меньше — около 1 млрд евро.

Учитывая, что ЕС «едино» поддерживает Киев, такая ситуация ненормальна, полагает дипломат.