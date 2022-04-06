Тирана, 6 апреля, 2022, 22:32 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 904 человек выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом. В стране не скончался ни один пациент с COVID-19, выздоровели ещё 47. Об этом сообщило вечером 6 апреля министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Albinfo Международный аэропорт в албанской столице Тиране

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 274 055 случаев заражения коронавирусом, 270 102 человек излечились, скончались 3492 пациента с COVID-19. На стационарном лечении находятся 14 пациентов.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 461, оно в Албании, как и в соседних странах, продолжает снижаться уже месяц, при этом около половины — 236 — выявленных активных случаев заражения приходится на Тирану.