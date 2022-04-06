Москва, 6 апреля, 2022, 22:53 — ИА Регнум. Американцы не верят в массовые убийства мирных жителей солдатами ВС РФ в Буче. Об этом 6 апреля заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУВадим Трухачёв.

Расстрел мирных жителей бойцами из «Омакайтсе». Эстония

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»Почему Байден назвал события в Буче «военным преступлением», но отказался называть их «геноцидом»? Во-первых, это косвенное подтверждение того, что США не поверили украинской официальной версии. Во-вторых, на геноцид не тянет совсем», — заявил эксперт.

Американцам уже припоминают подлог с трупами албанцев в Косово, который использовали как предлог для войны против Сербии, отметил политолог.

«Второй раз на ту же удочку попадаться не хочется», — заключил Трухачёв.

Напомним, что президент США Джо Байден охарактеризовал события в Буче как «военное преступление», но не как «геноцид».