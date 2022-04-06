Вашингтон, 6 апреля, 2022, 21:50 — ИА Регнум. На каждый российский танк на Украину США хотят поставить по десять противотанковых систем, заявил 5 апреля американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью NBC News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Следите за развитием событий в трансляции: ««Победа будет за нами!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

По его словам США и их союзники должны так вооружить Украину в ближайшее время, чтобы у ВСУ было «по десять противотанковых систем на каждый отдельный российский танк».

Кроме того, он сказал, что ВСУ нужно помочь средствами ПВО — «тем, что поможет быстро и эффективно бороться с авиацией» ВС России.