Москва, 6 апреля, 2022, 22:40 — ИА Регнум. Победа важнее международного имиджа, а половинчатые решения не будут восприняты ни обществом, ни армией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

пресс-служба Московского международного кинофестиваля Владимир Мединский

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«Переговоры с Украиной очень деморализуют российское общество и российскую армию. Мы слишком хорошо помним Михаила Горбачева, который сдал Организацию Варшавского договора, а затем развалил СССР. Мы помним Бориса Ельцина, который заключил Хасавюрт», — заявил эксперт.

В последующие годы также появлялись сомнительные компромиссы, отметил политолог.

Михаил Александров «Например, сдача Аджарии в 2004 году, вывод наших войск из Грузии без каких-либо гарантий нейтралитета этой страны, отказ от взятия Тбилиси и наказания Саакашвили в 2008 году. Ну и, наконец, Минские соглашения. Наше общество и армия опасаются, что опять будут приняты половинчатые решения и дело не будет доведено до конца. В итоге нам снова придется воевать с гораздо более сильным противником и с гораздо большими потерями, чем даже сейчас. К тому же, объявив Зеленского и его клику военными преступниками, мы могли бы нанести удары по системе государственного управления Украины и дезорганизовать ее».

Одним словом, переговоры мешают успешному проведению военной операции и достижению победы, констатировал Александров.

Победа на поле брани намного важнее, чем хороший международный имидж, уверен эксперт.

«Поэтому даже если наше руководство и не намерено в этот раз принимать половинчатые решения и хочет довести дело до конца, то просто слов об этом недостаточно. Переговоры надо прекратить!» — заключил Александров.

Напомним, что 29 марта в Стамбуле завершились переговоры между российской и украинской делегациями.