Эксперт о переговорах с Украиной: «Мы слишком хорошо помним Хасавюрт»
Москва, 6 апреля, 2022, 22:40 — ИА Регнум. Победа важнее международного имиджа, а половинчатые решения не будут восприняты ни обществом, ни армией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.
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«Переговоры с Украиной очень деморализуют российское общество и российскую армию. Мы слишком хорошо помним Михаила Горбачева, который сдал Организацию Варшавского договора, а затем развалил СССР. Мы помним Бориса Ельцина, который заключил Хасавюрт», — заявил эксперт.
В последующие годы также появлялись сомнительные компромиссы, отметил политолог.
Одним словом, переговоры мешают успешному проведению военной операции и достижению победы, констатировал Александров.
Победа на поле брани намного важнее, чем хороший международный имидж, уверен эксперт.
«Поэтому даже если наше руководство и не намерено в этот раз принимать половинчатые решения и хочет довести дело до конца, то просто слов об этом недостаточно. Переговоры надо прекратить!» — заключил Александров.
Напомним, что 29 марта в Стамбуле завершились переговоры между российской и украинской делегациями.