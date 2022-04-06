Москва, 6 апреля, 2022, 22:23 — ИА Регнум. Сам факт переговоров России с Украиной воодушевляет ВСУ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Мединский

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»В чем главный негатив переговоров? В том, что пока осуществляется переговорный процесс, у украинской армии, включая высшее офицерство, есть смысл в сопротивлении», — заявил эксперт.

Позиция украинских военных проста: чем дольше они продержатся, чем меньше сдадут территорий, тем более благоприятные условия на переговорах сможет получить Зеленский, пояснил эксперт.

Зеленский умело использует этот фактор, подбадривая войска, соглашаясь на словах на второстепенные уступки, которые никак не затрагивают судьбу Украины, отметил Александров.

«Владимир Мединский и другие лица из лагеря капитулянтов ему в этом подыгрывают. В случае, если будет требование полной капитуляции, это приведёт к упадническим настроениям в украинской армии, так как станет понятно, что им надеяться уже не на что. Рассчитывать на победу в войне с Россией глупо и наивно», — подытожил эксперт.

Напомним, что в Стамбуле в конце марта состоялся очередной раунд переговоров между делегациями России и Украины.