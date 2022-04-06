Москва, 6 апреля, 2022, 22:10 — ИА Регнум. В переговорах с Украиной заключается серьезная проблема. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

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«Встает вопрос: если руководство страны понимает бесперспективность договоренностей с Украиной, то зачем оно ведет с ней переговоры? И в этом заключена серьезная проблема, которая настораживает весь патриотический лагерь России», — заявил эксперт.

Переговоры можно вести, полагает политолог, чтобы дать аргументы нашим друзьям за пределами Запада (Китаю, Индии, и т.д.) в пользу того, чтобы не поддаваться давлению и не присоединяться к санкциям против России.

«Эта цель, безусловно, важна, но настолько ли она важна, чтобы вести переговоры с киевским режимом?» — задаётся вопросом Александров.

Александров считает, что негатив от переговоров существенно перевешивает позитив.

Михаил Александров В конце концов, другие страны, если они наши искренние друзья, не присоединятся к санкциям, даже если мы не будем вести переговоры. А мы можем прервать их под любым благовидным предлогом: например, расстрел наших военнопленных или провокация в Буче. Объявить, что киевский режим показал свое нацистское лицо, и мы теперь требуем от него только безоговорочной капитуляции.

Напомним, что 29 марта завершился очередной раунд переговоров между российской и украинской переговорными группами в Стамбуле.