Москва, 6 апреля, 2022, 22:06 — ИА Регнум. Украина никогда не соблюдала и не исполняла заключенных соглашений. Об этом ИА REGNUM 6 апреля заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Gov.ua Давид Арахамия

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»Я изначально был противником переговоров с Украиной по целому ряду причин», — заявил эксперт.

Первая причина состоит в том, что любые договоренности с Украиной бессмысленны, считает политолог.

«Они бессмысленны, так как эта страна за время своего существования не соблюдала ни одного соглашения», — констатировал Александров.

Речь идет не только о Минских соглашениях, отметил эксперт. Украина не выполняла в полном объеме соглашения в рамках СНГ, исполняя их только там, где ей это было выгодно, отметил политолог.

«Украина многократно нарушала Договор о дружбе с Россией. Но уж про Минские соглашения все и так знают», — заключил Александров.

Напомним, что после начала спецоперации ВС РФ 24 февраля начался переговорный процесс между российской и украинской переговорными группами.