Минск, 6 апреля, 2022, 20:17 — ИА Регнум. Ярким, неординарным и талантливым человеком, хотя и неоднозначным, назвал лидера ЛДПР Владимира Жириновского президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Duma.gov.ru Владимир Жириновский

Следите за развитием событий в трансляции: «Смерть российского политика Владимира Жириновского – все новости»

По случаю кончины российского политика глава Белоруссии выразил глубокие соболезнования родным Владимира Вольфовича.

Лукашенко «Ушёл из жизни часто неоднозначный, но безусловно, яркий, неординарный и талантливый человек».

Напомним, Жириновский скончался 6 апреля на 76-м году жизни. Прощание состоится в Колонном зале Дома союзов.