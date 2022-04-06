Вашингтон, 6 апреля, 2022, 18:34 — ИА Регнум. Применяемые в настоящее время вакцины от COVID-19 плохо защищают от субштамма BA.2 ранее выявленного штамма коронавируса «Омикрон», сообщает 6 апреля Reuters со ссылкой на управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США.

(сс) Tim Reckmann Вакцина Pfizer-BioNTech

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В то же время эксперты управления заявили, что бустерные дозы вакцины всё же смогут защитить от серьёзных симптомов COVID-19.

При этом пока не сообщается, планирует ли FDA или американские медицинские компании разрабатывать новый препарат для борьбы с субштаммом BA.2.

В конце марта медрегулятор США одобрил применение второй бустерной дозы вакцин Moderna и Pfizer для людей в возрасте 50 лет и старше, ссылаясь на статистику об ослабленном иммунитете и рисках, связанных с новыми видами штамма «Омикрон».