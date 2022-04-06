Санкт-Петербург, , 18:24 — REGNUM В Санкт-Петербурге в честь скончавшегося 6 апреля лидера ЛДПР Владимира Жириновского могут назвать улицу. Об этом сообщила председатель комитета по борьбе с коррупцией при региональном отделении партии Анна Замараева, отмечает издание «Невские новости».

Владимир Жириновский Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Смерть российского политика Владимира Жириновского – все новости»

Появление улицы имени Жириновского позволит увековечить память о харизматичном политике России. Как отметила Замараева, такая инициатива ранее обсуждалась в кулуарах партии. Её актуальность вернулась в связи со смертью политика.

«Мы хотели бы переименовать улицу Маркина и назвать ее в честь Владимира Жириновского, как раз на этой улице в Петроградском районе города располагается приемная партии ЛДПР», — заявила Замараева.

На сегодняшний день эта улица названа в честь матроса Балтийского флота и революционера. А ранее была Олонецкой, в честь города в Карелии.

Напомним, что группа регионального отделения партии в социальной сети «ВКонтакте» сменила своё оформление на траурное. Партийцы выразили свои соболезнования семье и близким Жириновского и почтили его память.

Читайте ранее в этом сюжете: Прогнозы Жириновского сбываются вокруг нас — петербургские члены ЛДПР