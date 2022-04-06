Москва, 6 апреля, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Нацистов, которые истязали пленных российских военных, будут судить, сообщила 6 апреля журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Mid.ru Мария Захарова

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Она отметила, что российская сторона приложит все усилия, чтобы виновники издевательств были найдены и наказаны. МИД России и его подразделения собирают соответствующую информацию.

Захарова «В какой форме — трибунала, суда — это будет решено позже. Но они свою «награду» получат».

Собранная информация, отмечает дипломат, будет направлена в международные организации, хотя на них и нет особой надежды.

Напомним, Минобороны РФ распространило информацию о пытках, которым в украинском плену подвергаются российские военные, особенно лётчики.