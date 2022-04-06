Таганрог, Ростовская область, 6 апреля, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Таганрогский городской суд (Ростовская область) оштрафовал местную жительницу за дискредитацию Вооруженных сил России. Таганроженка заплатит штраф в размере 30 тыс. рублей.

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Следите за развитием событий в трансляции: ««Победа будет за нами!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Согласно административному протоколу, женщина на своей странице в соцсети опубликовала видеозапись с текстом, в котором содержались публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил России в специальной военной операции на Украине. Свободный доступ к ролику был у неограниченного числа лиц.

Свою винуженщина не признала.