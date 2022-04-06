Амстердам, 6 апреля, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Четыре истребителя Королевских ВВС Нидерландов приступили к выполнению задач по патрулированию воздушного пространства Болгарии. Об этом 6 апреля сообщает софийская газета «Факты».

U.S. Department of Defense Истребитель F-16

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Согласно официальной информации, реализация соответствующей программы стала возможной благодаря договоренности между правительством Болгарии, руководством Нидерландов и командованием НАТО.

Как отмечено в заявлении болгарского минобороны, нидерландские истребители F-16 будут осуществлять визуальную разведку и перехват, а также функции сопровождения. При этом все расходы на указанную программу будут оплачены Амстердамом.

Программа пребывания нидерландских военных летчиков в Болгарии рассчитана до 31 мая текущего года.