Санкт-Петербург, , 17:18 — REGNUM В региональном отделении ЛДПР в Санкт-Петербурге оценили огромный вклад Владимира Жириновского в российскую политику и выразили соболезнования семье своего ушедшего из жизни лидера. Соответствующий пост 6 апреля опубликовали в группе партии в соцсети «ВКонтакте».

ЛДПР Ldpr.tv

Следите за развитием событий в трансляции: «Смерть российского политика Владимира Жириновского – все новости»

"Человек редкого ума, настоящий эксперт, знающий цену каждому слову. Он никогда не шел на сделку со своей совестью и пронес взгляды, ценности и убеждения через всю жизнь», — говорится в сообщении.

В петербургском отделении ЛДПР также считают, что Жириновский своей харизмой вдохновлял людей по всей России. К тому же в 1990-е годы он стал лицом обновлённой страны и нового пути демократии. Политика знает не одно поколение: от школьников до пожилых людей.

В аппарате депутата Законодательного собрания Петербурга, члена фракции ЛДПР Андрея Малкова отметили, что Владимир Жириновский «очень многое значил для нас и внёс неоценимый вклад в развитие Советской и Российской политики».

«Постоянный труд, политическое чутьё, эрудиция позволили ему привести партию к успеху. 30 лет ЛДПР работала под его началом и принимала все вызовы времени, а политические прогнозы Владимира Жириновского сбываются вокруг нас», — подчёркивает петербургский филиал ЛДПР.

Читайте ранее в этом сюжете: «Политический небосклон России осиротел» без Жириновского — Сергей Боярский