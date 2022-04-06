Уфа, 6 апреля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Взрывные работы на реке Юрюзань провели в Башкирии. Об этом сообщил председатель госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров в своем Telegram-канале.

18.mchs.gov.ru Подготовка к паводку

Он сообщил, что 6 апреля лед взрывали на реке у села Малояз Салаватского района. Позже военные взрывники и спасатели намерены взорвать лед около деревни Ильтаево.

Чиновник сообщил, что взрывные работы проводят по заявке местной администрации с учетом затороопасности некоторых участков, протекающих в Салаватском районе рек. Помимо взрывных работ, ранее на реке Юрюзань было проведено чернение льда на площади свыше 750 кв. метров.

Гумеров сообщил, что мероприятия направлены на недопущение возможных негативных последствий весеннего половодья. Эти работы будут продолжены.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 5 апреля на реке Ай в селе Месягутово Дуванского района начали проводить взрывные работы.