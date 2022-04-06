Москва, 6 апреля, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Комиссия по монументальному искусству Москвы готова рассмотреть заявку об увековечении памяти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщил 6 апреля председатель комиссии Игорь Воскресенский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

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«Владимир Жириновский — человек выдающийся, и вся страна его знает. Безусловно, он заслуживает дани памяти его деятельности, так как он крупный политический деятель», — приводит его слова агентство «Москва».

Воскресенский отметил, что вопрос о том, в какой форме может быть увековечена память политика (памятник, мемориальная табличка) остаётся открытым, и обычно это определяется указом президента. Если от ЛДПР в комиссию поступит заявка на установку памятника, то она будет рассмотрена, добавил он.

Как передавало ИА REGNUM, Владимир Жириновский скончался 6 апреля в Москве в возрасте 75 лет. В начале февраля он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.