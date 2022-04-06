Санкт-Петербург, 6 апреля, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Политический небосклон России осиротел без Владимира Жириновского. Так депутат Госдумы, секретарь петербургского регионального отделения «Единой России» Сергей Боярский отреагировал на смерть лидера ЛДПР и своего коллеги по верхней палате, сообщили в пресс-службе регионального отделения «ЕР».

Дарья Драй, ИА REGNUM Сергей Боярский

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Единорос оценил пятилетний опыт совместной работы в рамках VII созыва Государственной Думы. Он заявил, что для него было честью учиться у опытного политика.

«Ушёл Владимир Вольфович. Это огромная потеря для всех нас, политический небосклон осиротел. Все его выступления всегда были очень яркими, харизматичными и пророчески точными, как мы все сегодня убеждаемся. Так бы хотел услышать его анализ о происходящем сейчас в мире, он ведь так давно всё это описал и точно предсказал. Как жаль, что его мнение мы так и не услышим. Замены ВВЖ (он любил такое обращение к себе) нет. Соболезнования семье и моим коллегам из фракции ЛДПР», — заявил Сергей Боярский.

По его мнению, личность Жириновского, как политика, будет изучаться на профильных факультетах университетов еще долгое время.