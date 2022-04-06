Будапешт, 6 апреля, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Приглашение провести переговоры в Венгрии поступило от премьер-министра этой страны Виктора Орбана российскому и украинскому президентам Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.

Kremlin.ru Владимир Путин и Владимир Зеленский перед началом встречи в «нормандском формате»

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Об этом, пишут СМИ, Орбан заявил президенту России в ходе телефонных переговоров 6 апреля.

Орбан «Ответ был положительным, но российский президент сказал, что у него есть определённые условия».

Кроме того, на эти гипотетические переговоры приглашены федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и французский президента Эммануэль Маркон.