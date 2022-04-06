Таллин, 6 апреля, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Перед наступлением следующей волны коронавируса заболевание следует перевести из категории опасных вирусных заболеваний в сезонные вирусные. Об этом известный вирусолог Эстонии, экс-глава Научного совета при правительстве страны Ирья Лутсар заявила гостелевидениюETV.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России и мире: позитив с оглядкой — все новости»

По ее словам, перед очередным введением ограничений следует определить, что за заболевание Covid-19, и на этом основании оценивать законность возможных ограничений.

Лутсар привела в пример Данию, где при снятии последних коронавирусных ограничений Департамент здоровья дал новую дефиницию Covid. Если раньше это было быстро распространяющееся заболевание, от которого не было ни лекарств, ни профилактики, то теперь есть и лекарства, и профилактические меры, медицинские знания и вакцины.

«Прежде всего Департамент здоровья Эстонии должен сказать, что это за болезнь. На мой взгляд, это не очень опасное инфекционное заболевание», — заявила Лутсар.

По словам Лутсар, все же остается небольшая возможность, что появится новый вариант вируса, который соберет в себе все плохие гены предыдущих вариантов и будет, так сказать, неуловимым для иммунитета. «Но это очень небольшая возможность», — добавила она.