Нижний Новгород, 6 апреля, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Росавиация продлила ограничения на авиаперелёты из международного аэропорта Нижнего Новгорода в южные города России до 13 апреля 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба главной воздушной гавани Нижегородской области.

Андрей Репин Аэропорт «Стригино» (имени Чкалова) в Нижнем Новгороде

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В список городов, в которые временно запрещены полёты гражданской авиации вошли Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Авиакомпаниям рекомендовано для организации перевозки пассажиров в аэропорты этих городов воспользоваться авиарейсами по альтернативным маршрутам, используя воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.