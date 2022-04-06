Санкт-Петербург, 6 апреля, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Глава фракции ЛДПР в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Павел Иткин назвал смерть руководителя партии, депутата Госдумы Владимира Жириновского «великой утратой». Таким мнением депутат поделился 6 апреля, передаёт телеканал «Санкт-Петербург»,

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

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"Очень скорбим. Это великая утрата. Но безусловно те идеологические постулаты, отношение к гражданам нашей великой страны, к русскому народу — всё это будет продолжено. Стараемся всё это делать на должном уровне. Очень грустно», — заключил парламентарий.

Отметим, свои соболезнования семье и родным лидера ЛДПР выразили многие политики России. Роль Жириновского в современной истории оценил и губернатор Петербурга Александр Беглов.