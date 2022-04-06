Приштина, Сербия, 6 апреля, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Глава Косово Вьоса Османи 5 апреля заявила, то выборы в Сербии, которые состоялись 3 апреля, не принесли ничего нового, поскольку там «действует авторитарный режим президента Александра Вучича».

Predsednik.rs Александр Вучич

Следите за развитием событий в трансляции: ««Победа будет за нами!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Османи также заявила, что в Сербии нет ни свободных СМИ, ни гражданского общества, ни, тем более, оппозиции, поскольку все политические партии Сербии объединились в поддержку России и операции на Украине.

При этом глава Косово отметила, что в Сербии до сих пор сохраняется менталитет, сформировавшийся в 90-е. Неслучайно страной руководит бывший министр по связям со СМИ.

Напомним, в результате выборов албанцы лишились имевшихся трех мест в Народной скупщине Сербии. Вучич и его Сербская прогрессивная партия стали абсолютными победителями выборов.