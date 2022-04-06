Санкт-Петербург, 6 апреля, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил соболезнования в связи со смертью одного из старожилов российской политики Владимира Жириновского, сообщили 6 апреля в пресс-службе главы региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Дрозденко

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«Ушел из жизни яркий, харизматичный человек, один из ветеранов российской политики. Владимир Вольфович Жириновский умел отстаивать собственную позицию, был большим патриотом России и всегда пользовался заслуженным уважением своих избирателей, соратников по партии, коллег по парламентской работе. Его полемический и ораторский дар признавали все, вне зависимости от политических предпочтений. Нам будет не хватать этого мудрого и очень цельного человека», — заявил Дрозденко, выразив самые искренние соболезнования семье, близким и всем, кто любил, знал и высоко ценил Жириновского.

Напомним, российский политический деятель, бессменный председатель ЛДПР, депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ с 12 декабря 1993 года, Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля. Ему было 75 лет. Отпевание умершего совершит патриарх Кирилл. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище Москвы.