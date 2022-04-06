Москва, , 15:56 — REGNUM Прощание с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским пройдет в Колонном зале Дома союзов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«Прощание пройдет в Колонном зале Дома союзов», — сказал Володин, объяснив место прощания тем, что Жириновский всю свою политическую жизнь работал в здании Охотный ряд, 1.

Он также проинформировал о том, что президент России Владимир Путин направил соболезнования в связи со смертью Жириновского.

Отметим, что отпевание совершит патриарх Кирилл. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

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