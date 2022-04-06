Будапешт, 6 апреля, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Венгрия готова платить за российский природный газ в рублях. Об этом 6 апреля заявил на пресс-конференции венгерский премьер-министр Виктор Орбан, трансляцию которой вел портал hirado.hu.

Európa Pont Виктор Орбан

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и ответ России: ограничения и импортозамещение – все новости»

«У нас нет никаких проблем с тем, чтобы платить в рублях. Если русские просят платить в рублях, будем платить в рублях», — сказал он.

При этом ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерские власти прорабатывают с Газпромом вопрос о дальнейшей оплате газа из России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что компания UzAuto Motors остановила экспорт автомобилей в Россию для соблюдения режима санкций.