Москва, , 15:51 — REGNUM РЖД сохранит скидки на проезд для детей от 10 до 17 лет. Об этом 6 апреля заявил министр транспорта Виталий Савельев а брифинге о готовности транспортного комплекса к пассажироперевозкам летом 2022 года.

Министр транспорта Виталий Савельев Kremlin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и ответ России: ограничения и импортозамещение – все новости»

«Что касается цен на билеты, коллеги из РЖД делают всё возможное, чтобы билеты на цены не росли. Более того, компания РЖД уже седьмой год подряд принимает решение о предоставление 50% скидки детям от 10 до 17 лет на период летних школьных каникул Одновременно государство также предоставляет субсидии 50% для детей от 10 до 17 лет в течение учебного года с января по май и с сентября по декабрь», — заявил Савельев.