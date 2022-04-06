Узбекистан остановил экспорт автомобилей в Россию
Ташкент, 6 апреля, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Компания UzAuto Motors остановила экспорт автомобилей в Россию для соблюдения режима санкций, сообщает Газета.уз.
(сс) Chu
Chevrolet Trax
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Отмечается, что компания UzAuto Motors производит автомобили марки Chevrolet группы General Motors (GM).
«В состав этих машин входят полупроводники и микросхемы, производящиеся в Южной Корее, которая присоединилась к западным санкциям, наложенным на Россию из-за конфликта на Украине», — говорится в сообщении.
Таким образом, отмечает издание, если бы UzAuto продолжала отправлять автомобили в РФ, поставки комплектующих на её завод вблизи Андижана были бы прекращены.