Донецк, 6 апреля, 2022, 15:47 — ИА Регнум. В результате обстрела киевскими боевиками Александровки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было повреждено здание общеобразовательной школы. Об этом 6 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

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«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о прямом попадании в МОУ «Александровская общеобразовательная школа» по адресу: ул. Ленина 171», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате попадания снаряда украинских формирований были повреждены несущие конструкции, кровля и остекление образовательного учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские формирования обстреляли из артиллерии Еленовку в Донецкой Народной Республике (ДНР).