Москва, 6 апреля 2022, 15:36 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский придерживался монархических взглядов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля, об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
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«Он отстаивал монархические взгляды», — отметил Зюганов.
«В целом, хотя и были разные взгляды в трудную минуту у нас была общая цель — укрепление российской государственности», — подчеркнул коммунист.
Так случилось, что в последнее время он часто дискутировал с Жириновским часто дискутировали по новому курсу, новой политике.
«Замены яркого политика в ЛДПР я не вижу», — добавил Зюганов.
Он пожелал внимательно и взвешенно подойти к кадровым вопросам.