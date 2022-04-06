Москва, 6 апреля, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский придерживался монархических взглядов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля, об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Duma.gov.ru Геннадий Зюганов

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«Он отстаивал монархические взгляды», — отметил Зюганов.

«В целом, хотя и были разные взгляды в трудную минуту у нас была общая цель — укрепление российской государственности», — подчеркнул коммунист.

Так случилось, что в последнее время он часто дискутировал с Жириновским часто дискутировали по новому курсу, новой политике.

«Замены яркого политика в ЛДПР я не вижу», — добавил Зюганов.

Он пожелал внимательно и взвешенно подойти к кадровым вопросам.