Донецк, 6 апреля, 2022, 15:32 — ИА Регнум. В городе Волноваха Донецкой Народной Республики установили бесплатный таксофон. Об этом 6 апреля в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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В штабе рассказали, что на территории освобождённого от националистов города Волноваха начал работать бесплатный таксофон. Его установили на улице 60-летия образования СССР у отделения «Почты Донбасса». Аппарат позволяет совершать бесплатные звонки на мобильные телефоны сотовых операторов.

Ранее в штабе рассказывали, что освобождённый от оккупации город начали восстанавливать. В нём прокладываются линии электроснабжения, устанавливаются трансформаторы.