Луганск, , 15:37 — REGNUM Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Глава ЛНР Леонид Пасечник Lug-info.com

«Он был профессионалом своего дела, талантливым политиком, своего рода прорицателем. Владимир Вольфович защищал Русский мир, был настоящим патриотом своей Родины, укреплял народную веру. Всегда говорил правду в лицо, невзирая на критику оппонентов», — цитирует Пасечника Луганский информационный центр.

Глава ЛНР добавил, что Жириновский был другом Донбассу, за что искренне был любим многими жителями Луганской Народной Республики.

«Выражаю соболезнования родным и близким Владимира Вольфовича. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах», — добавил Пасечник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной главы ЛДПР Владимира Жириновского.

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