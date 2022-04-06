Луганск, 6 апреля 2022, 15:37 — REGNUM Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Глава ЛНР добавил, что Жириновский был другом Донбассу, за что искренне был любим многими жителями Луганской Народной Республики.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной главы ЛДПР Владимира Жириновского.
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