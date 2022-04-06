Москва, , 14:11 — REGNUM Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной главы ЛДПР Владимира Жириновского, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Жириновский Ldpr.ru

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«Владимир Жириновский был опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом. Основатель и бессменный лидер одной из старейших политических партий страны, он многое сделал для становления и развития российского парламентаризма, отечественного законодательства, искренне стремился внести вклад в решение важнейших общенациональных задач. И всегда, в любой аудитории, в самых острых дискуссиях отстаивал патриотическую позицию, интересы России», — заявил Путин.