Луганск, 6 апреля, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Lug-info.com Глава ЛНР Леонид Пасечник

«Он был профессионалом своего дела, талантливым политиком, своего рода прорицателем. Владимир Вольфович защищал Русский мир, был настоящим патриотом своей Родины, укреплял народную веру. Всегда говорил правду в лицо, невзирая на критику оппонентов», — цитирует Пасечника Луганский информационный центр.

Глава ЛНР добавил, что Жириновский был другом Донбассу, за что искренне был любим многими жителями Луганской Народной Республики.

«Выражаю соболезнования родным и близким Владимира Вольфовича. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах», — добавил Пасечник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной главы ЛДПР Владимира Жириновского.

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