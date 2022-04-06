Москва, 6 апреля, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Похороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского пройдут на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля сообщили в ЛДПР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

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"Прощание с Жириновским планируется в Колонном зале Дома союзов. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище, где покоятся его родственники», — отметил собеседник агентства.

Отпевание совершит патриарх Кирилл.

Бессменный лидер ЛДПР умер в Москве в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Свои соболезнования направил президент России Владимир Путин.