Москва, , 15:17 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Соболезнования опубликованы в телеграм-канале правительства.

Михаил Мишустин Government.ru

«Не стало Владимира Вольфовича Жириновского — создателя и бессменного руководителя ЛДПР, одного из самых ярких политиков, авторитетного государственного деятеля, человека неординарного», — отметил Мишустин.

Он добавил, что Жириновский был истинным патриотом, всю свою жизнь посвятившим служению Родине, миллионам российских граждан, многие годы он пользовался доверием избирателей.

Лидер ЛДПР внес большой вклад в развитие России, совершенствование отечественного законодательства, всегда профессионально и последовательно отстаивал интересы россиян, заботился об улучшении их жизни и благополучии, подчеркнул Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной главы ЛДПР Владимира Жириновского.

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