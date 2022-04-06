Москва, 6 апреля 2022, 15:17 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Соболезнования опубликованы в телеграм-канале правительства.
Он добавил, что Жириновский был истинным патриотом, всю свою жизнь посвятившим служению Родине, миллионам российских граждан, многие годы он пользовался доверием избирателей.
Лидер ЛДПР внес большой вклад в развитие России, совершенствование отечественного законодательства, всегда профессионально и последовательно отстаивал интересы россиян, заботился об улучшении их жизни и благополучии, подчеркнул Мишустин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной главы ЛДПР Владимира Жириновского.
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