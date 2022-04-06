Берлин, 6 апреля, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Североатлантический альянс не станет стороной конфликта на Украине, заявил 6 апреля канцлер Германии Олаф Шольц в Бундестаге.

Heinrich-Böll-Stiftung Олаф Шольц

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По его словам, страны Запада продолжат оказывать поддержку Украине, однако стороной конфликта не станут.

«Каждым решением мы гарантируем, что партнеры по НАТО не станут стороной конфликта», — заявил Шольц, отвечая на вопросы депутатов.