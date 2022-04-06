Донецк, 6 апреля, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Киевские боевики произвели обстрел Александровки в Донецкой Народной Республике (ДНР) из артиллерийских орудий калибра 122 мм. Об этом 6 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Следите за развитием событий в трансляции: ««Победа будет за нами!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Уточняется, что обстрел Александровки со стороны Новомихайловки, находящейся под контролем ВСУ, был зафиксирован в 14:30 (совпадает с мск) и в ходе него по населенному пункту было выпущено 12 снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Латвии направили Киеву военную технику и оружие на сумму свыше €200 млн из оборонных резервов республики.